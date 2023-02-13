Стоматолог рассказал, какие продукты опасны для зубов

По словам врача-стоматолога-терапевта АО «Медицина» Романа Королева, есть ряд продуктов, которые наносят зубам больше вреда, чем другие. В частности, по словам специалиста, опасными и вредными для зубов являются сладости, белые вина и газировка, пишет «Газета.Ru».

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Все дело в том, что во всех этих продуктах содержится большое количество сахара. В результате частое употребление сладостей приводит к повреждению эмали, что вызывает кариес. Кроме того, бактерии, которые есть в ротовой полости каждого человека, превращают сахар в кислоту, разрушающую структуру зуба.

Врач советует, если отказаться от этих продуктов никак нельзя, стоит после каждого приема ополаскивать рот водой. Регулярная чистка также поможет защитить зубы от вреда сахара.