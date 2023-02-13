Стоматолог рассказал, какие продукты опасны для зубов

По словам врача-стоматолога-терапевта АО «Медицина» Романа Королева, есть ряд продуктов, которые наносят зубам больше вреда, чем другие. В частности, по словам специалиста, опасными и вредными для зубов являются сладости, белые вина и газировка, пишет «Газета.Ru».
Все дело в том, что во всех этих продуктах содержится большое количество сахара. В результате частое употребление сладостей приводит к повреждению эмали, что вызывает кариес. Кроме того, бактерии, которые есть в ротовой полости каждого человека, превращают сахар в кислоту, разрушающую структуру зуба.
Врач советует, если отказаться от этих продуктов никак нельзя, стоит после каждого приема ополаскивать рот водой. Регулярная чистка также поможет защитить зубы от вреда сахара.
Что касается белого вина, напиток вызывает микротрещины на эмали зубов, так как содержит кислоты, повышающие ее чувствительность к перепадам температур. Также в числе продуктов, опасных для зубов, стоматолог назвал все кислые продукты и напитки.