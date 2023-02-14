Как правильно измерить артериальное давление

Артериальное давление – важный показатель состояния здоровья человека. Определяют его уровень при помощи специализированного прибора – тонометра. Для взрослых пациентов допустимым верхним уровнем артериального давления (АД) является 130-139/85-89 мм ртутного столба.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Оптимальное АД — систолическое (САД, или «верхнее») – менее 120 мм рт. ст. и/или диастолическое (ДАД или «нижнее) – менее 80 мм рт. ст.

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Нормальное АД — это давление в диапазоне САД 120–129 мм рт. ст. и/или ДАД 80–84 мм рт. ст.

Высокое нормальное АД — давление в диапазоне систолического АД (САД) от 130 до 139 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) от 85 до 89 мм рт. ст.*

Измерять давление порой приходится в различных условиях, делать это важно правильно, так как имеют значение такие факторы, как: физические нагрузки, которым предварительно подвергался пациент; приём лекарственных препаратов в конкретный период времени; присутствие эмоционального напряжения и других воздействий подобного типа.

Существенные колебания артериального давления могут свидетельствовать о наличии того или иного заболевания, а потому очень важно контролировать его при помощи тонометра.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь, необходимо обеспечить соблюдение определённых правил. Назальные и глазные капли с сосудосуживающим эффектом исключаются за 2 часа до непосредственного измерения. Примерно за 10 минут необходимо обеспечить спокойное положение, сидячее или лежачее. До измерения нельзя на протяжении определённого времени, желательно за 1 час, курить, употреблять алкоголь, практиковать физические нагрузки и др. Если имеется позыв, мочевой пузырь обязательно опорожняется. Непосредственно измерение артериального давления проводится при комфортной температуре и в спокойной обстановке. В положении сидя необходимо обеспечить опору спине, ноги расслабить, не скрещивая ступни на полу.

Независимо от выбранного положения тела, средняя точка плеча должна располагаться на уровне сердца, мышцы руки надо полностью расслабить. Одежда подбирается таким образом, чтобы руку она не сдавливала. Ни в коем случае нельзя ни разговаривать, ни делать резких движений.

Самое первое измерение проводится на каждой руке, после чего на той, на которой получены более высокие показатели, его следует выполнить повторно. Такие рекомендации дают специалисты компании «Скороздрав».

Как грамотно подобрать тонометр

Размер манжеты должен соответствовать размеру руки. Манжета, та часть, что надувается, должна захватывать не менее 80% длины плеча. Накладывать манжету на плечо необходимо таким образом, чтобы нижний край оказался на 2 см выше сгиба локтя. Под ней должны свободно проходить один или два пальца.

Важно, чтобы шланг от манжеты выходил с внутренней стороны плеча и укладывались ровно – это позволит точнее зафиксировать результат благодаря чувствительным элементам.

Процесс измерения механическим тонометром пошагово

В процессе измерения важно соблюдать определённую последовательность действий:

Стетоскоп прикладывается к центру внутреннего сгиба руки.

Манжета накачивается до исчезновения пульсации, слышимой в фонендоскопе.

Воздух медленно спускается со скоростью 2 мм на один удар пульса, в стетоскопе при этом прослушиваются пульсовые удары – тоны.

На систолическое давление указывает самый первый громкий тон, последний тихий тон, после которого пульсовых ударов уже не слышно обозначает диастолическое.

Для многих механические приборы для измерения давления неудобны из-за того, что важно иметь определённые навыки для их использования. Кроме того, при измерении давления самому себе человеческий фактор тоже имеет значение. Именно поэтому большей популярностью пользуются электронные модели.

Как правильно измерить давление, используя автоматический тонометр?

Манжету необходимо надеть на руку, после чего расположить её на уровне сердца. Далее нажимается кнопка и начинается измерение давления. Тонометр электронного типа самостоятельно накачивает манжету воздухом, после чего спускает воздух и демонстрирует показания – определяется систолическое и диастолическое артериальное давление. В большинстве своём приборы подобного типа демонстрируют также частоту пульса. По сравнению с другими вариантами тонометров те, что наделены дополнительными функциями, считаются наиболее востребованными. Так, например, специальная технология МАМ предполагает последовательное, как минимум, трёхкратное измерение давления, интервал которого составляет 15 секунд. В дальнейшем вычисляется максимально точный клинический результат. Для этой цели применяется специальный алгоритм. Подобная технология определяет артериальное давление с максимальной точностью, полностью исключая человеческий фактор.

Благодаря функции AFIB можно определить мерцательную аритмию при измерении артериального давления. Также заслуживает внимания опция PAD, способная выявить аритмичные удары сердца. Однако, такие этапы, как подготовка и обеспечение подходящих условий для измерения артериального давления, не отличаются при применении механических и автоматических тонометров.