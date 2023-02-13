Какая нагрузка полезна при остеоартрите коленного сустава

Американские ученые в ходе продолжительного исследования выяснили, что людям, страдающим остеоартритом коленного сустава, облегчить течение хронического заболевания могут высокоинтенсивные физические нагрузки.

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Зачастую при наличии у человека симптомов дегенеративного заболевания суставов, медики назначают пациенту курс лечебной физкультуры. Однако до недавнего времени существовало распространенное мнение, что нагрузки, которые должен давать специалист по ЛФК больному, должные быть умеренными и щадящими. Однако выводы, к которым пришли ученые в ходе своих наблюдений, поставили это под сомнение.

Для участия в исследовании ученые привлекли 189 человек, у которых был диагностирован остеоартрит коленного сустава, сообщает Annals of Internal Medicine. Участников разделили на две группы, для каждой из которых был составлен отдельный тренировочный план. Часть пациентов занималась ЛФК 70–90 минут и выполняла 11 упражнений. А у участников из второй группы тренировки были сокращенные и низкоинтенсивные – менее чем за полчаса они выполняли в общей сложности 5 упражнений. Все испытуемые занимались три раза в неделю на протяжении почти полугода.

Применяя шкалу исходов травмы колена и остеоартрита (KOOS), врачи систематически наблюдали за добровольцами. В целом физические упражнения оказали положительный эффект на всех участников. Однако по прошествии 6 месяцев ученые пришли к парадоксальному выводу – тем людям, которые подвергали себя более тяжелым и продолжительным нагрузкам, удалось достичь большего прогресса в улучшении кондиций сустава.