Способы победить бессонницу: 5 шагов на пути к сладкому сну

Расскажем самые эффективные лайфхаки, как лучше высыпаться.
Хотя бы полчаса походите по улице, не думая ни о чем. Уйдет тревожность и лишние мысли вас не будут беспокоить. Постарайтесь выстроить такой маршрут, чтобы избежать шумных мест. Самый подходящий вариант — городской сфер или тихая аллея.
Это отличный способ расслабить мышцы после трудного дня. Вы снимите стресс и усталость в теле, что, впоследствии, поможет вам быстро заснуть. В ванну можно добавить эфирные масла, пену или морскую соль. Приятное чувство сонливости вам обеспечено.
По правилам хорошего сна, в комнате должно быть темно и прохладно. Не засыпайте с телефоном в руках, листая до погружения в сон ленту новостей. Это значительно портит качество сна. Лучше не пользоваться гаджетами хотя бы за 2 час до сна, а еще лучше — за 3 часа. Еще один действенный лайфхак: капнуть пару капель лавандового эфирного масла на подушку. Запах лаванды успокаивает, это поможет вам довольно быстро снять напряжение, расслабиться и заснуть.
Попробуйте помедитировать, послушать спокойную музыку для засыпания или сделать дыхательную практику. Еще один незаменимый способ побороть бессонницу: сделать себе точечный массаж. Почитайте перед сном книгу и выпейте ромашкового чая — это упорядочит ваши мысли.
Просыпайтесь и засыпайте каждый день в одно и то же время. Это войдет у вас в привычку, и в скором времени вы будете быстро засыпать и без труда вставать по утрам. Не ужинайте плотно за 3 часа до сна. Дайте вашему организму тоже отдохнуть. Иначе, всю ночь желудок будет переваривать ужин, и утром вы проснетесь очень уставшей. Запомните: самый легкий способ отбросить лишние мысли, которые мешают заснуть — это заранее сделать себе распорядок следующего дня. В таком случае, ничего не будет вас тревожить, и вы с легкостью сможете погрузиться в глубокий сон.