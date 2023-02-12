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2 часа назад

Из 50 в 20. Врачи дали советы, как надолго сохранить мужское здоровье

Секрет Фирмы

Каждый мечтает сохранить молодость. И речь даже не о красоте, а скорее о самочувствии. Особенно на здоровье сетуют мужчины, которые нет-нет да и пытаются молодиться. Но оставаться здоровым вполне реально. Врач Валерия Румянцева дала несколько советов, как можно сохранить здоровье молодого до самого почтенного возраста. В первую очередь запомните, что движение — это жизнь.

Врачи дали советы, как надолго сохранить мужское здоровье
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

«На первом месте среди экспертных советов — физическая активность. Знакомая с детства зарядка, прогулки на свежем воздухе, плавание. Всё это не только заряжает энергией, но и положительно влияет на кровообращение и обмен веществ», — отметила доктор.

Для более комфортного спорта нужно подобрать себе ортопедические стельки. А ещё найти хорошего массажиста.

Всегда нужно следить за своим питанием и режимом питья. И порции еды должны зависеть от объёма упражнений. Для нормальной работы почек и мочевого пузыря в день нужно выпивать не менее двух литров воды.

В-третьих, нужно хорошенько спать. По словам врача-сомнолога Михаила Котенкова, на ночь окно лучше оставлять открытым, чтобы воздух циркулировал по квартире. Матрас рекомендуют выбрать более жёсткий.

На здоровье мужчин влияет и регулярная половая жизнь. Но незащищенный беспорядочный секс чреват серьезными заболеваниями. Так что будьте аккуратны.

В целом нужно регулярно проходить диспансеризацию и бывать на приёме уролога, а после 45 лет не менее чем раз в год сдавать кровь на онкомаркеры. Одно из самых частых урологических заболеваний — рак предстательной железы. А он опасен не только для здоровья, но и для жизни.

Ранее «Секрет» сообщал, что улучшить мужское здоровье иногда можно и без таблеток, лишь добавив в свой рацион один-единственный продукт. Это природное чудо-средство — тыквенные семечки. Всё благодаря тому, что в них полно цинка, который так важен для нормального функционирования интимной сферы у мужчин.

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