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1 час назад

Ученые нашли причину ожирения в мозгу

Секрет Фирмыиещё 2

Канадские учёные провели исследование и установили, что ожирение, которое появляется от переедания, может быть вызвано изменениями в работе мозга. Результат исследования опубликовали в журнале Nature Neuroscience.

Ученые нашли причину ожирения в мозгу
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Эксперимент провели на мышах. У мышек с ожирением была снижена функция тормозного сигнала мозга, который расположен в литеро-орбитофронтальной коре. Именно в этом отделе мозга принимаются решения, связанные с вознаграждением. Там же мозг решает, что нужно сделать, чтобы это вознаграждение получить.

Учёные давно знают о роли мозга в принятии решений, но только сейчас поняли, что связанные с едой решения принимаются именно в этой части мозга.

В эксперименте на животных использовали три метода обесценивания, которые чаще всего применяются для изучения изменений в целенаправленном поведении у мышей с ожирением.

Оказалось, что если отключить этот тормозящий сигнал, то даже мыши, не страдающие ожирением, начинали бегать и искать еду, даже если были сыты. А когда нормальная активность мозговой деятельности была восстановлена, даже толстые мыши переставали объедаться.

Чтобы не переедать, некоторые пользуются таблетками для подавления аппетита. Правда, они могут быть не так уж и полезны, предупредила врач.

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