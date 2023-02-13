Ученые нашли причину ожирения в мозгу

Канадские учёные провели исследование и установили, что ожирение, которое появляется от переедания, может быть вызвано изменениями в работе мозга. Результат исследования опубликовали в журнале Nature Neuroscience.

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Эксперимент провели на мышах. У мышек с ожирением была снижена функция тормозного сигнала мозга, который расположен в литеро-орбитофронтальной коре. Именно в этом отделе мозга принимаются решения, связанные с вознаграждением. Там же мозг решает, что нужно сделать, чтобы это вознаграждение получить.

Учёные давно знают о роли мозга в принятии решений, но только сейчас поняли, что связанные с едой решения принимаются именно в этой части мозга.

В эксперименте на животных использовали три метода обесценивания, которые чаще всего применяются для изучения изменений в целенаправленном поведении у мышей с ожирением.

Оказалось, что если отключить этот тормозящий сигнал, то даже мыши, не страдающие ожирением, начинали бегать и искать еду, даже если были сыты. А когда нормальная активность мозговой деятельности была восстановлена, даже толстые мыши переставали объедаться.