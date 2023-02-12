Эксперт рассказал, есть ли польза от пробиотиков

«Сейчас пока что нет точных и полных данных на этот счёт, но в целом многие публикации указывают на долгосрочные риски приёма тех или иных антибактериальных препаратов. Приёмом пробиотиков полностью проблему решить не удастся — они содержат ограниченный набор микроорганизмов. И, даже если они доберутся до кишечника, в изначальный вид микробиоту они не вернут», — пояснил Дехнич.