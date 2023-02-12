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2 часа назад

Эксперт рассказал, есть ли польза от пробиотиков

Ferra.ruиещё 2

Заместитель директора по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава, клинический фармаколог Андрей Дехнич рассказал, могут ли пробиотики защитить кишечных микробов от антибиотиков.

Эксперт рассказал, есть ли польза от пробиотиков
Фото: FerraFerra

«Сейчас пока что нет точных и полных данных на этот счёт, но в целом многие публикации указывают на долгосрочные риски приёма тех или иных антибактериальных препаратов. Приёмом пробиотиков полностью проблему решить не удастся — они содержат ограниченный набор микроорганизмов. И, даже если они доберутся до кишечника, в изначальный вид микробиоту они не вернут», — пояснил Дехнич.

Также он отметил, что эти изменения индивидуальны для каждого пациента. Отказ от антибиотиков же — не выход. Инфекции необходимо лечить, иначе исход будет ещё хуже.

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