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1 час назад

Врач высказалась о пользе фиников

Inc-News

Финики — вариант полезного и питательного перекуса. В них много антиоксидантов, способствующих общему укреплению здоровья и улучшению самочувствия. Врач Ирина Юзуп рассказала, почему стоит включить финики в своё меню.

Врач высказалась о пользе фиников
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Во-первых, в этой натуральной сладости содержатся калий, железо, магний, витамины А, С. Без всего этого организм человека не способен полноценно работать. А содержащаяся в финиках клетчатка помогает нормализовать уровень сахара в крови. Диетологи рекомендуют добавлять финики вместо сахара в коктейли, каши, смузи, йогурты — так приём пищи станет более полезным.

Вместо конфет

Благодаря содержанию натуральных растительных сахаров финики вполне способны заменить рафинированные сладости — конфеты, шоколад. Продающиеся в магазинах вкусности полны "быстрых" углеводов, употребление которых не даёт никакой пользы, но повышает уровень сахара и холестерина. Употребление фиников поможет сладкоежкам удовлетворить потребность в сахаре без вреда для здоровья.

Но стоит учесть, что сахара (пусть и натурального) в финиках довольно много. Поэтому употребление фрукта должно быть умеренным — горстка в день или пара-тройка штук несколько раз в день. Так из лакомства можно извлечь максимум пользы.

С осторожностью

Есть категория людей, которым следует посоветоваться с врачом, прежде чем включать финики в рацион — для тех, у кого диагностирован сахарный диабет, чрезмерное употребление столь сладких продуктов нежелательно. Оптимальная частота употребления фиников — раз в неделю.

Фруктоза и сахар при излишнем их употреблении не только приводят к гипергликемии, но и повышают риск ожирения, поэтому необходимо соблюдать меру.

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