Какая боль во время тренировки может быть опасной

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды боли во время тренировки могут сигнализировать об опасной травме.

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Любые физические нагрузки, даже умеренные, причиняют боль. Это нормально, ведь такая реакция организма – индикатор качества проработки мышц и улучшения результатов в растяжке. Но боль бывает разная. И некоторые ее виды могут указывать, что либо сейчас можно получить травму, либо это уже произошло.

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Сразу отвечу на весьма популярный вопрос: правда, что если заниматься регулярно, то на следующий день после занятий мышцы болеть не будут? Да, так и есть! Но только в том случае, если человек с определенным опытом занятий, достигнув уровня, к которому стремился, больше не пытается повышать нагрузку. Не увеличивает вес отягощения, не меняет количество повторений за подход или методику тренировок. Другими словами, не дает организму поводов для нового стресса.

Когда человек находится в таком ритме, можно считать, что для него это оптимальная форма. Поддерживая ее, он будет получать удовольствие от тренировок, не перегружая себя. Если же от тренировки к тренировке пытаться улучшить свой результат, то и мышечная боль будет сопровождать постоянно. И это нормально, какой бы ни был опыт занятий.

Почему болят мышцы после тренировок? В момент сокращения в них возникают микронадрывы. Чем интенсивнее тренировка, тем их больше. По сути, это разновидность травмы. А боль неизбежно возникает при любом повреждении. Правда, в отличие от серьезных травм, на теле не остается отека или синяка.

Чем больше тренировочного опыта, тем легче привыкнуть к боли – она не создает дискомфорта. Более того, если не чувствуешь ее после очередной тренировки, создается ощущение, будто чего-то не хватает.

Это же касается боли, которая возникает во время упражнения. Она проявляется как мышечное жжение, которое усиливается от повтора к повтору. Все дело в накоплении молочной кислоты. Это побочный продукт распада гликогена (сахара) – источника энергии для работы мышц. Он "закисляет" рецепторы в них, что дает жжение. Как только упражнение выполнено, это ощущение проходит практически сразу. Жжения в мышцах точно не стоит бояться, а с точки зрения результата – его нужно терпеть.

Ни в коем случае нельзя игнорировать ноющую боль. Она может не прекратиться даже после окончания занятия. Такая боль часто проявляется спазмами. Возникает, как правило, в суставах, так как идет воспалительный процесс в связках, которые соединяют кости между собой. При появлении такой боли нужно немедленно прекратить занятие и обязательно обратиться к врачу.

Это же касается любого вида острой боли – будто вас колют иглами. Часто это очень резкое ощущение, которое сложно терпеть. Причина такой боли – серьезная травма: как правило, микронадрыв сухожилия либо непосредственно самой мышцы. Важно до обращения к врачу приложить лед или что-то холодное. Заниматься после этого, естественно, уже нельзя. Да и само лечение проходит достаточно долго, особенно если это травмы сухожилия или связки. Эти виды тканей плохо снабжаются кровью, а значит, долго восстанавливаются.

Одним из самых страшных видов травм можно считать разрывы связок или мышцы. Их чаще всего получают, если плохо разогреться или взять отягощение, с которым заведомо не справиться. Кроме того, разрывы возникают при нарушении техники выполнения движения. Возникает серьезный болевой шок, часто с потерей сознания. Безусловно, в таких случаях необходимо вызывать скорую для оперативной помощи.

Со стороны позвоночника часто возникают боли, которые изначально сложно охарактеризовать как травму. Может показаться, будто все дело в уставших мышцах. При этом наблюдаются нарушения походки, проблемы с подвижностью тела. Также боль может отдавать в область груди, руку или даже ногу.