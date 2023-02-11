Названы три способа добиться белоснежной улыбки

Даже люди, далёкие от актёрской профессии, мечтают о белоснежной голливудской улыбке.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Увы, со временем даже у тех, кого природа в этом не обделила, зубы начинают желтеть. Некоторые в погоне за красотой начинают копить деньги на виниры. Однако это удовольствие не из дешёвых. Зато такая процедура как отбеливание доступна большинству.

О методах отбеливания зубов рассказала стоматолог Наталья Савинова.

Один из распространённых способов — лазерное отбеливание с использованием специального геля. Сеанс длится в среднем 30 минут. Для человека это полностью безопасно. Правда, получить белоснежные зубы сразу не получится — придётся сделать несколько процедур. Но эффект будет заметен уже после первой.

Ещё один метод — система Zoom. Зубы обрабатывают гелем с перекисью водорода под лампой аппарата с холодным галогеновым светом. Риск ожога десны при этом минимальный. Ваши зубы побелеют уже после первой 20-минутной процедуры. А для идеального результата нужно посетить три сеанса.

И наконец, для отбеливания зубов можно воспользоваться системой Opalescence Boost. На зубы наносят специальный осветляющий гель, который распадается на кислород и воду. Кислород проникает в эмаль, и все пигменты и красители распадаются. Для устойчивого эффекта лучше сделать пару процедур, сказала стоматолог.

Имейте в виду, что выбрать подходящую именно вам процедуру лучше всё-таки не самостоятельно, а после консультации со специалистом. Тем более что некоторым отбеливание вообще противопоказано. Возможно, поэтому в интернете полно запросов, как отбелить зубы в домашних условиях.