Названы три правила, которые помогут сохранить тело в тонусе после 50 лет

По словам специалистов, есть две причины для быстрого набора веса после 50 лет. Это снижение физической активности и потеря мышечной массы. Нужно при этом добавить, что с возрастом меняется обмен веществ. Однако ситуацию можно исправить, если приложить определенные усилия, сообщает Eat This, Not That.