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37 минут назад

Названы три правила, которые помогут сохранить тело в тонусе после 50 лет

Волгоградская правда

В пожилом возрасте люди значительно быстрее начинают набирать вес, и убрать лишние килограммы намного сложнее. Однако есть способ сохранить здоровье на прежнем уровне.

Названы три правила, которые помогут сохранить тело в тонусе после 50 лет
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам специалистов, есть две причины для быстрого набора веса после 50 лет. Это снижение физической активности и потеря мышечной массы. Нужно при этом добавить, что с возрастом меняется обмен веществ. Однако ситуацию можно исправить, если приложить определенные усилия, сообщает Eat This, Not That.

Прежде всего, в распорядок дня должны включаться упражнения с низким воздействием. Каждый день нужно уделять время ходьбе, йоге, плаванию или езде на велосипеде. Такая нагрузка улучшает кровообращение и предотвращает истощение мышц. При этом спортсмены меньше подвержены травмам.

Большое внимание нужно уделять тренировкам с дополнительным весом. Они просто необходимы для сжигания жира и улучшения состояния мышц. Кроме того, подобные нагрузки повышают ловкость и повышают контроль над движениями.

Нужно составить четкий план питания и постоянно следовать ему. Диета должна предполагать определенный уровень калорий в сутки, который нельзя превышать. Это позволит снизить вероятность ожирения и развития различных хронических болезней.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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