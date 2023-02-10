Фитнес-тренер рассказал, как избежать судорог после занятий спортом

Мышечные спазмы появляются от перенапряжения, чтобы их избежать, необходимо начинать тренировку с разминки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на фитнес-менеджера сети столичных фитнес-клубов Эдуарда Шакула.

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Специалист отметил, что судороги являются сигналом о том, что мышцы очень перенапряглись. А чтобы этого не происходило необходимо постепенно увеличивать интенсивность тренировок.

Шакула добавил, что начинать занятия спортом необходимо с качественной разминки.

"Это улучшит кровообращение и подготовит организм к нагрузкам. Проведение разминки и заминки снижает риск появления судорог на 80%", – добавил специалист.

Тренер посоветовал людям, которые занимаются спортом, пересмотреть свое питание.

"Включите в ежедневный рацион продукты, содержащие кальций и магний. Употребляйте меньше полуфабрикатов и соленых продуктов, они способствуют нарушению обмена веществ в организме. Чтобы избавиться от спазмов мышц живота, выпивайте перед сном кружку теплого молока или воды", – рассказал Шакула.