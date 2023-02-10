Врачи выяснили, какое питание и тренировки лучше сжигают жир

Ученые из Норвежского университета науки и технологий продемонстрировали, что сочетание ограниченного по времени приема пищи и высокоинтенсивных интервальных тренировок помогает женщинам избавиться от жира, окружающего органы брюшной полости. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

В исследовании приняла участие 131 женщина с избыточным весом или ожирением. Участниц разделили на три группы: первая придерживались высокоинтенсивных интервальных тренировок, вторая сочетала те же тренировки с интервальным голоданием, а третья — жила и ела как обычно.

Участницам из второй группы разрешалось есть все, что они хотели, но только в течение десятичасового окна. Они тренировались три раза в неделю по 35 минут, поддерживая частоту сердечных сокращений на уровне 90% от максимальной.

Эта группа показала наилучшие результаты, сбросив больше всего висцерального жира, который окружает внутренние органы в брюшной полости. У них также наблюдалось значительное снижение уровня сахара в крови и повышенное потребление кислорода.