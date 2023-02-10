Флеболог рассказал, как безопасно тренироваться при варикозе

Заниматься спортом при варикозном расширении вен на ногах можно, но необходимо отказаться от некоторых упражнений. Об этом Москве 24 рассказал флеболог, врач-хирург Виктор Любимов.

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По его словам, при такой медицинской проблеме не стоит заниматься статическими упражнениями для ног со среднетяжелыми и тяжелыми весами. В их числе фронтальные приседания со штангой на плечах в машине Смита и любые виды жима.

Не стоит заниматься тренировками на все группы мышц ног в один день. Лучше избегать постоянной однотипной нагрузки. Во время занятий делайте перерывы на три-пять минут. При этом лучше не останавливаться, а плавно и медленно ходить по залу.

"Не забывайте восполнять потерю жидкости во время тренировки небольшими, но частыми порциями воды", – напомнил врач.

По мнению флеболога, лучше всего подойдут степ-тренировки с заходом на скамью (в том числе с гантелями), подъемы на носки из положения сидя или стоя, боковые выпады, велосипед и подъем нижних конечностей лежа на спине. Кроме этого, хорошо выполнять махи ногами назад из положения на четвереньках, боковые отведения свободным весом или с нагрузкой (на блочном тренажере либо с утяжелителями). Также можно включить в занятия упражнения на машине для квадрицепса и бицепса бедра с легким весом, отметил Любимов.

Специалист посоветовал уделять внимание и кардиоупражнениям. "Они заставят работать мышцы бедра и голени и будут способствовать "разгону" крови. В том числе в варикозных венах", – пояснил флеболог.

По его словам, отлично подойдет легкий и непродолжительный (не болеe 30 минут) бег, тренировка на вело- или эллиптическом тренажере, прыжки через скакалку, плавание и занятия йогой.