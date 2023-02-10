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3 часа назад

Флеболог рассказал, как безопасно тренироваться при варикозе

Москва24

Заниматься спортом при варикозном расширении вен на ногах можно, но необходимо отказаться от некоторых упражнений. Об этом Москве 24 рассказал флеболог, врач-хирург Виктор Любимов.

Флеболог рассказал, как безопасно тренироваться при варикозе
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, при такой медицинской проблеме не стоит заниматься статическими упражнениями для ног со среднетяжелыми и тяжелыми весами. В их числе фронтальные приседания со штангой на плечах в машине Смита и любые виды жима.

Не стоит заниматься тренировками на все группы мышц ног в один день. Лучше избегать постоянной однотипной нагрузки. Во время занятий делайте перерывы на три-пять минут. При этом лучше не останавливаться, а плавно и медленно ходить по залу.

"Не забывайте восполнять потерю жидкости во время тренировки небольшими, но частыми порциями воды", – напомнил врач.

По мнению флеболога, лучше всего подойдут степ-тренировки с заходом на скамью (в том числе с гантелями), подъемы на носки из положения сидя или стоя, боковые выпады, велосипед и подъем нижних конечностей лежа на спине. Кроме этого, хорошо выполнять махи ногами назад из положения на четвереньках, боковые отведения свободным весом или с нагрузкой (на блочном тренажере либо с утяжелителями). Также можно включить в занятия упражнения на машине для квадрицепса и бицепса бедра с легким весом, отметил Любимов.

Специалист посоветовал уделять внимание и кардиоупражнениям. "Они заставят работать мышцы бедра и голени и будут способствовать "разгону" крови. В том числе в варикозных венах", – пояснил флеболог.

По его словам, отлично подойдет легкий и непродолжительный (не болеe 30 минут) бег, тренировка на вело- или эллиптическом тренажере, прыжки через скакалку, плавание и занятия йогой.

Ранее врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов рассказал, что на фоне варикозной болезни может развиться тромбоэмболия легочной артерии. Опасное заболевание возникает при попадании части тромба в сосуды легких, предупредил эксперт.

ЗОЖ,Владислав Орлов,Виктор Любимов,
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