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3 часа назад

Тренер рассказал об опасностях занятий спортом с похмелья

Lenta.ruиещё 1

Персональный тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал об опасностях занятий спортом с похмелья. Специалист высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Тренер рассказал об опасностях занятий спортом с похмелья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в такой момент уровень жидкости в организме критически низкий, давление понижено. «Многократно возрастают риски усугубления уже имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы. То же самое касается заболеваний нервной системы. Даже если серьезных последствий для здоровья удастся избежать, пользы от такой тренировки не будет», — рассказал Скрипник.

Тренер также дал совет тем, кто накануне тренировки выпил не очень много и утром готов к физической активности. «В таких случаях я рекомендую снизить интенсивность занятия примерно на 30 процентов, она должна стать средней или низкой. Разумным будет и сокращение времени тренировки. Самое главное, в такой ситуации вдвойне важно бороться с обезвоживанием, так что обильное питье — обязательный атрибут», — заявил Скрипник.

В начале января врач-нарколог Алексей Казанцев дал совет по борьбе с похмельем. По его словам, в этом случае эффективнее всего помогает восполнение водного баланса организма.

ЗОЖ,Алексей Казанцев,
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