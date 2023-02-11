«Польза пива — стереотип»: какие проблемы грозят совмещающим спорт и алкоголь

Регулярные занятия спортом стали одним из главных трендов в современном мире. Сотни миллионов людей систематически бегают, посещают тренажерный зал, играют в футбол, баскетбол и пробуют множество других видов физической активности на любительском и профессиональном уровнях. Последние таким образом зарабатывают на жизнь, остальные же преследуют самые разнообразные цели: от веселого времяпрепровождения до похудения или улучшения общего состояния организма. Казалось бы, алкоголь в этом деле совершенно ни к чему, однако большое количество людей с разной степенью успешности совмещает его с тренировками. Некоторые даже уверены в том, что при определенных условиях алкоголь приносит пользу при занятиях спортом. «Лента.ру» вместе с тренером сети фитнес-клубов Fitness Family и спортивным физиологом Никитой Скрипником разбиралась с извечным вопросом «пить или не пить?» в контексте регулярных тренировок.

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Ужас без конца

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Визуальные проявления опьянения всем хорошо известны: эйфория, заторможенная речь, ухудшение реакции, перепады настроения, в некоторых случаях агрессия и склонность к неадекватным поступкам. Однако внутри человеческого организма при приеме алкоголя происходят более страшные, по крайней мере на слух, вещи.

При попадании в организм алкоголь наносит мощный удар по многим его системам

Прежде всего это касается сердечно-сосудистой системы. Из-за регулярного употребления алкоголя повышается риск развития инфаркта и инсульта.

Еще одна опасность заключается в воздействии спиртного на мозг. Употребление алкоголя снижает его функциональность. Страдают и внутренние органы человека, особенно печень. Любая доза спиртного заставляет ее включаться в процесс по окислению спирта, если переусердствовать — орган перестает справляться с этой функцией и запустит патологические процессы. Мощный удар на себя принимают и пищевод с желудком: при регулярных и обильных возлияниях происходит разрушение клеток внутренней поверхности этих органов, ожоги и омертвение их тканей.

Стоит ли говорить о том, что регулярное употребление алкоголя повышает риск обострения или приобретения целого букета хронических заболеваний и снижает иммунитет? Занятия же спортом под руководством грамотного специалиста и после консультации с врачом (если не брать во внимание спорт высших достижений) имеют для организма прямо противоположный эффект. Так почему же окончательно не встать на тропу ЗОЖа?

Печальным последствиям употребления алкоголя посвящено множество научных трудов ученых со всего мира, но, несмотря ни на что, огромное количество людей, занимающихся спортом, не готово отказываться от привычных удовольствий. Кто-то, возможно, считает, что спортом сможет компенсировать вред от алкоголя. Но так ли это на самом деле?

Спортом по пьянству

Спортивный физиолог и тренер Скрипник предсказуемо дает на этот вопрос отрицательный ответ и советует не искать в выпивке помощника в процессе восстановления после нагрузок. По его словам, алкоголь — очень плохой спутник для занятий спортом. В том числе на любительском уровне.

В результате употребления спиртосодержащих напитков вы получите увеличение уровня гормона кортизола в крови и снижение тестостерона. Первый считается гормоном разрушения. У него есть свои важные функции в теле человека, но если его больше, чем нужно, он наносит вред организму. Плохое самочувствие, апатия, ухудшение состояния кожи, увеличение количества подкожного жира, снижение иммунитета, онкология и многое другое — вот чем это грозит

Ничего хорошего, по словам Скрипника, не сулит и снижение тестостерона. Именно этот гормон отвечает за скорость восстановления после тренировок, рост мышечной массы, сжигание жира и даже либидо. Последнее имеет опосредованное отношение к занятиям спортом, но в повседневной жизни эта вещь далеко не самая бесполезная. Кроме того, физиолог рассказал об обезвоживании, которое является неизменным последствием употребления алкоголя. Последнее, по его словам, замедляет восстановление, снижает выносливость и лишает сил для плодотворных тренировок.

Из всего вышесказанного напрашивается единственный вывод: алкоголь очень плохо сочетается с регулярными занятиями спортом. Получается, что он мешает и тем, кто хочет похудеть, и тем, кто желает нарастить мышечную массу. Даже если первые две цели вам абсолютно неинтересны, любая другая, поставленная в рамках занятий спортом, не будет достигнута быстрее с помощью горячительных напитков. Напротив, увлечение ими пускает насмарку весь труд.

По лезвию ножа

Что же делать в том случае, если от пары бокалов удержаться не удалось, а нарушать график тренировок очень не хочется? Скрипник отмечает, что, если накануне вы серьезно превысили свою норму, тренировка может быть по-настоящему опасна для здоровья и даже жизни.

В такой момент уровень жидкости в организме критически низкий, давление понижено. Многократно возрастают риски усугубления уже имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы. То же самое касается заболеваний нервной системы. Даже если серьезных последствий удастся избежать, пользы от такой тренировки не будет

Физиолог дал совет и тем, кто накануне перед тренировкой пил не экстремально много, наутро чувствует себя вполне сносно и готов к физической активности. По его словам, в таком случае спорт может ускорить выведение алкоголя из организма без риска для здоровья, однако необходимо соблюдать несколько простых правил.

«В таких случаях я рекомендую снизить интенсивность занятия примерно на 30 процентов, она должна стать средней или низкой. Разумным будет и сокращение времени тренировки. Самое главное, в такой ситуации вдвойне важно бороться с обезвоживанием, так что обильное питье — обязательный атрибут», — отметил тренер.

Яд во благо?

Интересно, что некоторые звездные спортсмены современности не пропагандируют полный отказ от алкоголя. Да, есть Криштиану Роналду, который ведет священную войну даже с газировкой, однако хоккеист Илья Ковальчук несколько лет назад рассказывал о том, что литр пива после тяжелой игры отлично помогает ему в восстановлении. При этом олимпийского чемпиона никогда не уличали в злоупотреблениях, а его карьера длилась до 38 лет.

О спокойном отношении к употреблению спиртного футболистами в Европе рассказывал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин. Он вспоминал, как в бытность форвардом леверкузенского «Байера» спокойно пропускал по паре кружек пива после матчей с одноклубниками и не встречал порицания ни со стороны общественности, ни со стороны тренерского штаба.

А вот нынешний наставник сборной России Валерий Карпин к алкоголю относится резко негативно. Специалист признавался, что на протяжении футбольной карьеры не отказывал себе в удовольствии выпить пива или виски, но не гордится этим. «Плохо, что рядом со мной не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться правильно, как готовиться к тренировкам», — говорил Карпин. Скрипник соглашается с главным тренером российской команды, называя доводы сторонников пользы алкоголя для спортсменов мифом.

Есть много «бородатых» стереотипов, например, о пользе пива после тренировки в качестве отличного эликсира, восполняющего потерянные калории и минеральные вещества. Конечно, в этом утверждении можно найти правду. Но стоит ли, если есть специальные спортивные напитки для этого? Например, изотоники

Тренер также вспомнил о другой стороне медали в вопросе употребления алкоголя профессиональными спортсменами. Он отметил, что в определенных ситуациях возлияния способны снимать психологическое напряжение во время соревнований и идти на пользу атлетам, повышая их спортивные результаты.

Это обстоятельство не обошло вниманием и Всемирное антидопинговое агентство, которое постоянно меняет список видов спорта, в которых алкоголь считается запрещенным препаратом. На данный момент в этом перечне находится, например, стрельба из лука. По мнению экспертов, небольшие дозы алкоголя способны снять со спортсмена ненужное напряжение и помочь отправить стрелу прямо в цель. Под запретом алкоголь и в автоспорте, но тут речь идет не о преимуществе, получаемом пьяными гонщиками, а о банальных соображениях безопасности.