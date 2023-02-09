Стало известно, как походы в спортзал способны убить «мужскую силу»

Физкультуру и спорт принято считать лучшими друзьями мужской силы. Физические нагрузки улучшают кровообращение, нормализуют уровень тестостерона, укрепляют сердце. Но и здесь без побочек не обойдётся. Новички в спортзале при неправильном подходе к тренировкам могут заработать паховую грыжу. А с таким недугом о нормальных половых отношениях можно забыть, предупредил координатор направления групповых программ фитнесс-клубов XFIT Руслан Панов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как начинающие спортсмены и качки зарабатывают себе паховую грыжу? Человек ведёт малоподвижный образ жизни, а потом решается записаться в спортзал. Видимо, желая быстрых результатов, он тут же приступает к высокоинтенсивным, тяжёлым тренировкам. Но его организм не выдерживает.

«Когда в мышцах нет тонуса, а им изредка подают высокую нагрузку — мышцы тазового дна могут не выдержать и получить чрезмерный тонус, что приводит к проблемам мужского здоровья», — объяснил тренер «Газете.Ru»

Паховая грыжа практически ставит крест на полноценной половой жизни. Через область, где тонкая кишка выходит в паховое кольцо, проходит много нервов, сосудов и семенных канатиков. Образовавшаяся грыжа просто сдавливает их.

Исследования также показывают, что паховая грыжа нарушает фертильную функцию, то есть убивает способность зачать детей.

Поэтому Панов не советует мужчинам каждый день заниматься интервальными и кардиотренировками. Также не надо тренироваться натощак и в состоянии абстинентного синдрома (то есть во время ломки из-за наркотической или алкогольной зависимости). Нервная система может попросту расшататься, и это скажется на мужской силе.

Эксперт рекомендовал тренироваться не чаще пяти раз в неделю. Обязательно нужно заниматься дыхательными практиками и серьёзно подходить к восстановлению мышц.