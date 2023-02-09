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2 часа назад

Российский врач назвала способы пережить последний месяц зимы

Vse42.ru

Врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина дала россиянам советы о том, как пережить последний месяц зимы без вреда для здоровья.

Российский врач назвала способы пережить последний месяц зимы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Эксперт отмечает, что последний месяц зимы мы переживаем тяжелее предыдущих. Это связано с психологической усталостью от зимы, недостатком солнечного света и сезонной нехваткой витаминов. Помимо этого, повышается заболеваемость респираторными инфекциями, которое провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшением работоспособности и нарушением сна.

Чтобы чувствовать себя комфортнее, следует чаще гулять на свежем воздухе. Физическая активность на природе способствует выработке эндорфинов и витамина D, что помогает поддержать иммунитет и оказывает благоприятное влияние на центральную нервную систему.

Кроме того, следует придерживаться здорового питания, употреблять как можно меньше переработанных продуктов, рафинированных углеводов и добавленного сахара.

Как сообщает "МедикФорум", при ощущении сильной усталости следует обратиться к терапевту и рассказать о своем состоянии. Специалист может назначить анализы, помогающие уточнить причину недомогания.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что российский нутрициолог назвала главные дефициты витаминов в крови россиян.

ЗОЖ,Наталия Кирдянкина,
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