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2 часа назад

Врач Гинзбург раскрыл пользу тыквенных семечек для мужского здоровья

Слово и Дело

Положительное влияние тыквенных семечек на мужское здоровье раскрыл врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Врач раскрыл пользу тыквенных семечек для мужского здоровья
Фото: Слово и делоСлово и дело

По его словам, тыквенные семечки содержат цинк, поэтому считаются гораздо полезнее подсолнечных и других. Дело в том, что именно цинк необходим для нормального функционирования мужской половой сферы.

«Достаточное потребление цинка обеспечивает нормальный уровень тестостерона, полноценную продукцию семенной жидкости и подвижность сперматозоидов», — объяснил специалист в своем блоге на платформе «Дзен».

Также в семечках из тыквы содержится и другой полезный минерал — селен. Он защищает организм от атеросклероза и продлевает жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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