Врач раскрыл пользу тыквенных семечек для мужского здоровья

По его словам, тыквенные семечки содержат цинк, поэтому считаются гораздо полезнее подсолнечных и других. Дело в том, что именно цинк необходим для нормального функционирования мужской половой сферы.

Также в семечках из тыквы содержится и другой полезный минерал — селен. Он защищает организм от атеросклероза и продлевает жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.