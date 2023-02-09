Тренер назвал популярные упражнения, которые могут угробить здоровье

Физические нагрузки важны для здоровья. Однако то, что делает нас сильнее, иногда может и… нет, не убить, но здорово покалечить. Риск травмы зависит от многих факторов, в том числе уровня подготовки и количества нагрузки. Есть несколько упражнений, которые в спортзале делают практически все, а между тем именно они часто становятся причиной проблем со здоровьем, рассказал фитнес-тренер Максим Оборин.

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Приседания

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Для правильного их выполнения у человека должна быть хорошая мобильность тазобедренного сустава, стабильность коленного сустава и подвижность голеностопного сустава. Если есть проблемы хотя бы с чем-то одним, движения вы будете делать некорректно. Травму можно получить не сразу. Но из-за постепенного развития дисбалансов рано или поздно вас начнут мучить хронические боли.

Становая тяга

Это упражнение задействует вообще всё тело. Само по себе оно не вредит здоровью. Только если вы не новичок в спортзале, потому что, прежде чем начинать включать его в свои тренировки, нужно хорошенько подготовиться. Иногда подготовительный этап занимает больше года. Смысл потерпеть есть: если делать упражнение некорректно, можно заработать проблемы со спиной — грыжи и протрузии.

Рывки

В фитнес это упражнение пришло из тяжёлой атлетики. Однако оно требует очень много энергии и баллистических движений. Если нервная система и опорно-двигательный аппарат к таким нагрузкам не готовы, есть риск заработать травму плечевых суставов, шейного отдела и поясничного отдела позвоночника, а ещё может серьёзно пострадать связочный аппарат.

Упражнения с гирями

Отжимания от ручек гирь неопытных спортсменов могут довести до травмы запястья, предупредил фитнес-тренер. Часто встречается ещё вариант упражнения, когда занимающийся приседает на одной ноге, размещённой на рукоятке гири. Это чревато проблемами с голеностопом, сказал эксперт «Газете.ru».