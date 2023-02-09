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1 час назад

EP: Эффект от дыхательных упражнений сохраняется даже после завершения тренировок

FBM.ruиещё 1

Стало известно, что дыхательные мышцы остаются в тонусе несколько недель после завершения тренировок. Это выяснили учёные из Университета Ватерлоо, пишет журнал Experimental Physiology.

Эффект от дыхательных упражнений сохраняется после завершения тренировок
Фото: FBMFBM

В эксперименте участвовали 16 молодых здоровых людей старше 18 лет. Их разделили на две группы. На протяжении пяти недель первая группа выполняла тренировку мышц вдоха два раза в день почти всю неделю. После этого, в течение ещё пяти недель они не делали дыхательные упражнения, сохраняя физическую активность — три тренировки в неделю. Вторая группа занималась только физической активностью все 10 недель.

У участников из первой группы улучшилась работа сердца в период физической активности: у них реже повышалось давление, а также была ниже частота сердечных сокращений. Кроме того, эффект сохранялся через пять недель после прекращения дыхательных тренировок.

Авторы исследования сообщают, что дыхательные мышцы можно тренировать, как и другие скелетные мышцы, а эффект сохраняется даже после прекращения тренировок.

Ещё специалисты предполагают, что улучшение функции дыхательных мышц потенциально может помочь людям замедлить прогрессирование хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) — третьей ведущей причины смерти во всём мире. Учёные будут проводить новое исследование.

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