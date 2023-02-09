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42 минуты назад

Эксперт назвала россиянам способы снизить негативные эффекты метеозависимости

Vse42.ru

Врач-кардиолог Наталья Гаврилова рассказала россиянам, как снизить воздействие резких перепадов температуры на организм.

Какими способами снизить негативные эффекты метеозависимости
Фото: Vse24Vse24

При метеозависимости состояние человека ухудшается, когда изменяются погодные условия. Зачастую ей подвержены люди с заболеваниями нервной системы, сердца и сосудов, проблемами с дыханием или опорно-двигательным аппаратом.

– Резкое снижение атмосферного давления, перепады температур, смена солнечных дней на пасмурные, изменение влажности воздуха могут усиливать симптомы этих болезней. Отсюда и пошли народные приметы по типу: ломит колени – к дождю, – говорит Гаврилова.

Недомогание, головные боли и изменение давления, а также состояние апатии при резких перепадах температуры свойственны даже людям без хронических болезней. Это объясняется тем, что человеческий организм подстраивается под изменения окружающей среды, сообщает эксперт. Осенью слабость и депрессивное настроение могут быть вызваны недостатком солнечного света и, как следствие, нехваткой витамина D.

Чтобы снизить неприятные ощущения, врач советует уменьшить потребление кофеина, пить больше чистой воды и чаще отдыхать. Проблему сниженного давления она рекомендует решать с помощью контрастного душа, а повышенного – приемом успокоительных, уменьшением соли в рационе и горячим чаем.

ЗОЖ,Наталья Гаврилова,
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