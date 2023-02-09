Родниковая и бутилированная: действительно ли вода различается

Существует мнение, что вода из родника обязательно целебная, с огромным количеством полезных веществ и точно превосходит по качеству бутилированную.

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Вместе с диетологом Еленой Соломатиной "Рамблер" рассказывает, всегда ли это утверждение верно и когда родниковая вода может быть опасна.

Родник роднику рознь, и вода из разных природных ключей будет разной по составу. Важно, через какие почвы она проходила: через песчаные или через глинистые.

Если при прохождении через почвы вода насытилась тяжелыми металлами или проходила через места, рядом с которыми, например, находится свалка мусорных отходов или сельскохозяйственное поле, в воду могут попасть вредные вещества или, скажем, пестициды, болезнетворные бактерии. Елена Соломатина Врач-диетолог

Если родник находится в дали от промышленных предприятий, городов, то шансов, что вода загрязнена, будет меньше, поясняет специалист. Но в таком случае может возникнуть и ряд других сложностей.

Может быть повышена жесткость воды, кислотность, поэтому такие параметры, которые невозможно определить на глаз, несут определенные риски. Другое дело, если есть официальные родники, около которых могут быть построены лечебницы. Елена Соломатина Врач-диетолог