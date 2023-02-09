Родниковая и бутилированная: действительно ли вода различается

Существует мнение, что вода из родника обязательно целебная, с огромным количеством полезных веществ и точно превосходит по качеству бутилированную.
Вместе с диетологом Еленой Соломатиной "Рамблер" рассказывает, всегда ли это утверждение верно и когда родниковая вода может быть опасна.
Родник роднику рознь, и вода из разных природных ключей будет разной по составу. Важно, через какие почвы она проходила: через песчаные или через глинистые.
Если родник находится в дали от промышленных предприятий, городов, то шансов, что вода загрязнена, будет меньше, поясняет специалист. Но в таком случае может возникнуть и ряд других сложностей.
По всем этим причинам, объясняет Елена Соломатина, бутилированная вода все же предпочтительнее. Рисковать с родниками, даже если все соседи ходят на какой-то из них и хвалят его, не стоит.