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2 часа назад

Диетолог посоветовал пожилым включать в рацион жиры

Москва24

Полезные жиры должны присутствовать в рационе пожилых людей, поскольку помогают сдерживать возрастные недуги. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог посоветовал пожилым включать в рацион жиры
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Полезные жиры сдерживают развитие возрастных заболеваний, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет второго типа", – отметил специалист.

В частности, речь идет про оливковое масло, рыбий жир и кокосовое масло.

Желательно, чтобы оливкового масла в блюдах было порядка столовой ложки в день. Рыбий жир – хотя бы чайная ложка пять раз в неделю. Кокосовое масло тоже в районе одной-двух чайных ложек, его чаще на бутерброд мажут или с кофе употребляют.

"Я назвал продукты, где жиры содержатся в чистом виде. Но также можно есть оливки, где содержится оливковое масло, употреблять рыбу, где присутствует рыбий жир, и кокосовые орехи", – заключил Гинзбург.

Ранее россиянам напомнили об опасности трансжиров. По словам кандидата медицинских наук, врача-токсиколога Михаила Кутушова, они подвергаются серьезной обработке, переходя из жидкого в твердое состояние. На второе место эксперт поставил насыщенные и вредные животные жиры. Употребление продуктов, в которых они присутствуют, ведет к закупорке сосудов и артерий. В том числе речь идет про колбасу и бекон.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/08022023/548769?utm_source=CopyBuf

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,
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