Развеян миф о вреде ужинов после шести вечера

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух обсудила распространенное мнение о вреде приема пищи после шести часов вечера. По словам российского эксперта, на этот счет не имеется научных обоснований.

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В беседе с журналистами кандидат медицинских наук отметила, что ужин после шести вечера не оказывает влияния на похудение. Специалист подчеркнула, что мнение о вреде поздних приемов пищи не имеет существенных научных обоснований. По словам Кашух, полуночный прием пищи в некоторой степени нарушает обменные процессы, если это превратилось в привычку, передает издание "Известия".

– Если ваш график предполагает ужин, например, в 19:30 вместо 18:00, то никаких существенных изменений в обмене веществ не возникнет. Набор веса и процесс похудения практически не зависят от времени, когда человек ест, они связаны с общей калорийностью рациона за сутки, – цитирует СМИ врача.