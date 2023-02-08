Развеян миф о вреде ужинов после шести вечера

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух обсудила распространенное мнение о вреде приема пищи после шести часов вечера. По словам российского эксперта, на этот счет не имеется научных обоснований.
В беседе с журналистами кандидат медицинских наук отметила, что ужин после шести вечера не оказывает влияния на похудение. Специалист подчеркнула, что мнение о вреде поздних приемов пищи не имеет существенных научных обоснований. По словам Кашух, полуночный прием пищи в некоторой степени нарушает обменные процессы, если это превратилось в привычку, передает издание "Известия".
– Если ваш график предполагает ужин, например, в 19:30 вместо 18:00, то никаких существенных изменений в обмене веществ не возникнет. Набор веса и процесс похудения практически не зависят от времени, когда человек ест, они связаны с общей калорийностью рациона за сутки, – цитирует СМИ врача.
Она добавила, что переедание спровоцирует появление лишних килограммов независимо от того, во сколько начнется ужин. Также состав вечерних блюд не имеет значения, важна лишь сумма съеденного за день.