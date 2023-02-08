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44 минуты назад

Как на зрение влияют мониторы и занятия спортом

Секрет Фирмыиещё 1

Современные гаджеты определённо не идут на пользу нашему зрению. Вокруг всё больше тех, кто носит очки или линзы. При этом некоторые до сих пор считают, что лучше щуриться и напрягать глаза, чем надеть очки и позволить себе лучше видеть. Это один из популярных мифов. А есть и другие заблуждения. О них рассказала хирург-офтальмолог, главврач клиники «Спектр» Татьяна Фадейкина.

Как на зрение влияют мониторы и занятия спортом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, если врач прописал вам очки, носить их необходимо. Хуже от них точно не будет. Правильно подобранные линзы также замедляют прогрессирование близорукости. А если всё время ходить без очков и щуриться, мозг получает недостаточно зрительной информации, и зрение постепенно угасает.

Также офтальмолог рассказала «Лайфу», что спорт не только не вредит зрению, но даже полезен для тех, у кого близорукость. Плавание, например, вообще замедляет миопию.

Ещё оказалось, что морковка никак не влияет на зрение. Улучшить его не может ни один продукт, а вот поддержать и сохранить в здоровом состоянии — пожалуйста. Та же морковь содержит витамин А, который влияет на цветовое восприятие клеток сетчатки и поддерживает зрение в норме. При его нехватке человек начинает хуже видеть, особенно в тёмное время суток.

Также врач развеяла ещё один миф. По её словам, современные мониторы не становятся безопаснее для наших глазок. Это лишь маркетинг с целью получения прибыли. Картинка, может, и стала лучше, но только глаза при длительном контакте с монитором всё равно устают, из-за чего развивается синдром сухого глаза.

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