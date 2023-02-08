Нарколог оценил вред алкоголя во время похудения

«Есть мнение, что употребление алкоголя небольшими дозами не наносит вред фигуре. Однако на самом деле приём спиртных напитков, значительно замедляет процесс похудения, а в некоторых случаях сводит на нет все усилия. Если хотите сбросить лишние килограммы и прийти в форму, лучше вообще отказаться алкоголя», — посоветовал Холдин.