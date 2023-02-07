Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Названы последствия употребления домашних джина и виски

РИА "ФедералПресс"

В последнее время среди россиян стали пользоваться популярностью боксы с наборами для приготовления домашних джина и виски. Насколько они опасны, в разговоре с «ФедералПресс» рассказал врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Названы последствия употребления домашних джина и виски
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Наборы для приготовления джина и виски содержат жидкую основу, как правило, водку, а также сушеные травы и фрукты.

По словам нарколога Алексея Казанцева, человек, который получит такой подарок, рискует отравиться и стать жертвой необратимых последствий.

«Человек в домашних условиях, не знающий технологию приготовления, ни в коем случае этим заниматься не должен. В ликерах содержится сахар, который токсически воздействует на поджелудочную железу, усиливает опьянение, вызывает головную боль. К тому же джины и виски – это напитки, которые очень тяжело утилизируются печенью из-за массы добавок», – уточнил врач.

ЗОЖ,Алексей Казанцев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители