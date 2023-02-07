Названы последствия употребления домашних джина и виски

«Человек в домашних условиях, не знающий технологию приготовления, ни в коем случае этим заниматься не должен. В ликерах содержится сахар, который токсически воздействует на поджелудочную железу, усиливает опьянение, вызывает головную боль. К тому же джины и виски – это напитки, которые очень тяжело утилизируются печенью из-за массы добавок», – уточнил врач.