Названы последствия употребления домашних джина и виски

В последнее время среди россиян стали пользоваться популярностью боксы с наборами для приготовления домашних джина и виски. Насколько они опасны, в разговоре с «ФедералПресс» рассказал врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.
Наборы для приготовления джина и виски содержат жидкую основу, как правило, водку, а также сушеные травы и фрукты.
По словам нарколога Алексея Казанцева, человек, который получит такой подарок, рискует отравиться и стать жертвой необратимых последствий.
«Человек в домашних условиях, не знающий технологию приготовления, ни в коем случае этим заниматься не должен. В ликерах содержится сахар, который токсически воздействует на поджелудочную железу, усиливает опьянение, вызывает головную боль. К тому же джины и виски – это напитки, которые очень тяжело утилизируются печенью из-за массы добавок», – уточнил врач.