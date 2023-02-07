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1 час назад

Перечислены продукты, ускоряющие развитие деменции

runews24.ru

Невролог Александра Алехина перечислила продукты питания, которые ускоряют развитие деменции.

Перечислены продукты, ускоряющие развитие деменции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Людям, которые опасаются развития деменции, нужно внимательно следить за своим рационом, отметила невролог Александра Алехина

По ее словам, необходимо снизить потребление сахара и рафинированных углеводов.

При этом, эксперт подчеркнула, что замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний поможет добавление в диету рыбы, фруктов, овощей, витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты.

Кроме того, полноценный сон пойдет на пользу. Алехина посоветовала отходить ко сну не позже 10 часов вечера и спать не менее семи часов, сообщает «Медик Форум».

Невролог добавила, что основным фактором развития болезни Альцгеймера является образ жизни, а с генами связан 1% случаев заболевания.

ЗОЖ,Александр Алехин,
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