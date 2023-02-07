Перечислены продукты, ускоряющие развитие деменции

Невролог Александра Алехина перечислила продукты питания, которые ускоряют развитие деменции.
Людям, которые опасаются развития деменции, нужно внимательно следить за своим рационом, отметила невролог Александра Алехина
По ее словам, необходимо снизить потребление сахара и рафинированных углеводов.
При этом, эксперт подчеркнула, что замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний поможет добавление в диету рыбы, фруктов, овощей, витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты.
Кроме того, полноценный сон пойдет на пользу. Алехина посоветовала отходить ко сну не позже 10 часов вечера и спать не менее семи часов, сообщает «Медик Форум».
Невролог добавила, что основным фактором развития болезни Альцгеймера является образ жизни, а с генами связан 1% случаев заболевания.