Перечислены продукты, ускоряющие развитие деменции

Невролог Александра Алехина перечислила продукты питания, которые ускоряют развитие деменции.

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Людям, которые опасаются развития деменции, нужно внимательно следить за своим рационом, отметила невролог Александра Алехина

По ее словам, необходимо снизить потребление сахара и рафинированных углеводов.

При этом, эксперт подчеркнула, что замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний поможет добавление в диету рыбы, фруктов, овощей, витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты.

Кроме того, полноценный сон пойдет на пользу. Алехина посоветовала отходить ко сну не позже 10 часов вечера и спать не менее семи часов, сообщает «Медик Форум».