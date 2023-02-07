«Противораковая» специя способствует уменьшению жира на животе

Исследователи выяснили, что популярная специя обладает не только противораковым, противовоспалительным эффектом, но и помогает избавиться от висцерального жира.

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Речь идет о куркуме и о веществе, которое придает специи почти волшебные свойства – куркумине. Оказалось, что регулярное потребление куркумина творят чудеса с фигурой.

Ученые наблюдали за 520 добровольцами, которые в течение 8–12 недель регулярно получали куркумин в дозировке от 70 до 3000 мг в день.

Целью исследования было выявить влияние куркурмина на ожирение печени.

Но параллельно с этим эксперты обратили внимание, что у испытуемых уменьшается объем висцерального жира (жира в области живота, который скапливается между внутренними органами, и может стать причиной диабета 2-го типа и ишемической болезни сердца), и окружность талии.