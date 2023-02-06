Появились рецепты идеальных напитков от простуды

Издревле человек старался делать отвары, которые могли бы не только утолить жажду, но также придать сил и бодрости, а заодно и укрепить здоровье. Особенно это актуально зимой, когда за здоровьем нужно следить особенно трепетно. Но чем можно угоститься, чтобы разнообразить свой уютный вечер, да ещё и с пользой? Роспотребнадзор назвал аж восемь рецептов напитков, которые помогут защитить от простуды.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам экспертов, горячие напитки из полезных фруктов, ягод и даже орехов — отличный вариант для тех, кто не хочет потом принимать таблетки.

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1. Облепиховый чай с имбирем

Это чуть ли не самая популярная альтернатива классическим чаям. Для двух чашек популярного напитка вам понадобится 500 мл кипятка, 100 г облепихи, 2 столовые ложки измельчённого имбиря.

Очистите корень имбиря и натрите его на крупной тёрке или мелко нашинкуйте. Облепиху хорошо промойте, разомните в кашицу. Перемешайте ингредиенты, залейте кипятком и настаивайте 10 минут. Затем процедите, и можно разливать по чашкам. Если вы хотите послаще, можете смело добавить сахар или мёд.

2. Компот из черной смородины

Идеальный напиток, который зимой лучше пить в горячем виде. Для приготовления вам понадобится: 300 г чёрной смородины, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки кардамона, 4 звёздочки бадьяна, 2 палочки корицы, 1 чайная ложка гвоздики, 60 г изюма, 1,5 л воды.

Специи измельчите и положите в кастрюлю вместе со смородиной, залейте водой и доведите до кипения. Варите не более 5 минут, затем добавьте сахар. Растолките ягоды, ещё раз доведите до кипения и процедите.

3. Сбитень с брусникой

Для традиционного славянского напитка главным ингредиентом считается мёд — хватит 125 г. Также вам понадобится: 130 г брусники (свежей или замороженной), 30 г лимона, 2 г свежей мяты, 5 г кардамона, 8 г корицы, 2 лавровых листа, 4 горошины перца, 90 г сахара, 1,9 л воды.

Сначала нужно сварить сироп. Для этого вскипятите воду, добавьте в неё сахар и хорошо перемешайте. В горячий сахарный сироп добавьте все специи разом. Кипятите под крышкой около 5 минут, затем уменьшите огонь до среднего. Бруснику разомните в кашицу и положите в кастрюлю, добавьте мяту и варите около 20 минут. Затем напиток нужно немного настоять (около 30 минут).

В кувшин положите мёд, процедите в него сбитень, добавьте лимон, нарезанный дольками — и готово!

4. Чай с кедровыми орехами

Этот чай популярен у жителей Туниса. Для приготовления вам понадобится: 1–2 столовые ложки чёрного или зеленного чая без добавок, 10–15 кедровых орешков, 3 листика мяты, 300–400 мл воды.

Чайные листья залейте водой и доведите до кипения. Через 3–4 минуты выключите огонь и дайте напитку немного остыть. Орехи растолките ложкой или пестиком. В результате на кашице должно появиться эфирное масло. В чашку для подачи сложите истолчённые орехи и листики мяты, потом налейте чай. Можно добавить ломтик лимона, сахар или мёд.

5. Клюквенный пунш

Для приготовления двух порций этого напитка понадобится: 300 г клюквы, 250 мл апельсинового сока, 250 мл яблочного сока, 1 лайм, 30 г корня имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка мускатного ореха.

В кастрюле смешайте клюкву, апельсиновый и яблочный сок, сок половины лайма, мелко нарезанный корень имбиря, корицу и мускатный орех. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и потомите на малом огне 10–15 минут.

6. Компот из фейхоа и айвы

Для любителей экзотики есть такой вариант. Вам понадобится: 250 г айвы, 250 г фейхоа, 2 л воды, сахар по вкусу.

Почистите айву, разрежьте на дольки, аккуратно удалите семечки, не затронув сердцевину. Плоды фейхоа разрежьте пополам. Положите приготовленные фрукты в кастрюлю, залейте водой, накройте крышкой и поставьте на огонь. После закипания добавьте сахар или мёд. Поварите напиток ещё 10–15 минут, затем дайте 15–20 минут настояться.

7. Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом

Взвар отличается от компота тем, что не варится, а настаивается. Для приготовления вам понадобится: 2,5 л воды, горсть сухофруктов, 3 столовые ложки мёда, сушёный чабрец по вкусу, половина лимона.

Для взвара можно взять любые сухофрукты: яблоки, груши, инжир, чернослив, курагу, изюм. Количество их произвольно — чем больше сухофруктов, тем более концентрированным будет напиток. Промойте сухофрукты и дайте воде стечь. Затем выложите их в термос, добавьте чабрец, подсластите мёдом и залейте кипятком. Можно также добавить сок лимона, кружок имбиря. Дайте напитку настояться не меньше 3 часов.

8. Чай с калиной и лимоном

Для приготовления вам понадобится: 1 л воды, 200 г калины, несколько долек лимона, 4 чайные ложки мёда.