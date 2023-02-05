Эндокринолог рассказала о гормоне, без которого не прожить и дня

Главное вещество, которое способствует адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды для человека, — гормон стресса кортизол. Когда кто-то находится в тяжёлом состоянии, надпочечники вырабатывают этот гормон, помогая выжить. «Если без тестостерона человек может жить десятилетиями, плохо, но жить, то без кортизола не протянет и нескольких часов», — напомнила эндокринолог Зухра Павлова.

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Кстати, помимо борьбы со стрессом он стимулирует процесс образования глюкозы в печени, следит за её уровнем в крови, контролирует уровень артериального давления и защищает нас от инфекций. В общем, без такого действительно долго не протянуть.

Говоря о том, как защитить производство жизненно важного кортизола, врач прежде всего посоветовала соблюдать режим сна, ведь утром гормона бывает больше всего, а к вечеру он уступает место в организме мелатонину. Если спать человек не ложится, объёмы кортизола снова начинают расти, но ничего хорошего в этом нет.

Когда ночные бодрствования становятся нормой, организм, конечно, подстраивается и под такой режим, но это постепенно истощает надпочечники. Вкупе с хроническим стрессом, неправильным питанием, употреблением алкоголя такая жизнь приводит к так называемому состоянию усталости надпочечников, при котором на человека наваливается целый букет негативных симптомов вроде депрессий или панических атак, с которыми и поодиночке справиться очень непросто.