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21 минуту назад

Медики выяснили, что прием виагры может снижать риск смерти на 25%

Газета.Ruиещё 1

Врачи из медицинского центра Хантингтона выяснили, что прием «Виагры» и других лекарств от эректильной дисфункции может снизить риск ранней смерти у мужчин. Исследование опубликовано в Journal of Sexual Medicine.

Прием виагры может снижать риск смерти на 25%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые проанализировали данные примерно 70 тысяч мужчин с эректильной дисфункцией. Исследование показало, что мужчины, которые принимали лекарства от эректильной дисфункции (силденафил или тадалафил), имели на 13% более низкий риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Кроме того, риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 39%, а риск смерти от любой причины — на 25%.

Ученые пока не знают, имеется ли причинно-следственная связь между приемом «Виагры» и сниженным риском смерти. Мужчины с эректильной дисфункцией, способные принимать эти лекарства и вести половую жизнь, могут в принципе быть здоровее тех, кто не принимает «Виагру».

Первоначально «Виагру» разрабатывали для лечения стенокардии — боли в груди, связанной с ишемической болезнью сердца. Когда исследователи заметили, что лекарство улучшает эрекцию, они переключили свое внимание на лечение эректильной дисфункции.

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