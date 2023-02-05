Прием виагры может снижать риск смерти на 25%

Врачи из медицинского центра Хантингтона выяснили, что прием «Виагры» и других лекарств от эректильной дисфункции может снизить риск ранней смерти у мужчин. Исследование опубликовано в Journal of Sexual Medicine.

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Ученые проанализировали данные примерно 70 тысяч мужчин с эректильной дисфункцией. Исследование показало, что мужчины, которые принимали лекарства от эректильной дисфункции (силденафил или тадалафил), имели на 13% более низкий риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Кроме того, риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 39%, а риск смерти от любой причины — на 25%.

Ученые пока не знают, имеется ли причинно-следственная связь между приемом «Виагры» и сниженным риском смерти. Мужчины с эректильной дисфункцией, способные принимать эти лекарства и вести половую жизнь, могут в принципе быть здоровее тех, кто не принимает «Виагру».