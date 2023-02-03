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51 минуту назад

Что делать, если закололо сердце

Секрет Фирмы

Когда вдруг закололо сердце, в голову сразу лезут плохие мысли. Мол, что-то не так с жизненно важным органом. Но оказалось, что такой симптом не специфичен для сердечно-сосудистых патологий.

Что делать, если закололо сердце
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Проблема, если она есть, может быть связана с расстройствами нервной системы, болезнями верхних отделов ЖКТ или костно-мышечного аппарата.

О том, как разобраться, что болит на самом деле, изданию «Доктор Питер» рассказала врач-кардиолог ФКНЦ ФМБА Екатерина Миронова.

По словам специалиста, причин колющей боли много — это может быть как последствие психоэмоционального напряжения, так и симптом инфаркта миокарда.

Первое, что нужно сделать при появлении неприятных ощущений, — не поддаваться панике. Лучше сесть или прилечь, а также открыть окно для поступления кислорода.

Ещё надо снять любые сдавливающие элементы одежды и сконцентрироваться на дыхании: глубокий вдох носом и плавный выдох через рот. Чтобы снизить боль, можно выпить обезболивающий препарат.

Не забудьте также измерить давление и пульс. Если эти показатели не в норме, то нужно обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Ситуация может быть опасной.

Сама по себе боль может быть разной в зависимости от того, что её спровоцировало.

Колющие ощущения наблюдаются при межрёберной невралгии, психогенных болях в груди, перикардите и патологиях костно-мышечной системы. Давящая за грудиной — характерна при стенокардии. Острая — может указывать на инфаркт миокарда.

Если появилась ещё и одышка, то можно заподозрить закупорку лёгочной артерии. Если боль беспокоит регулярно, затягивать с походом к врачу не стоит. Лучше пройти обследования и найти проблему.

Обычно в таких случаях назначают ЭКГ и УЗИ сердца, рентген грудной клетки и анализ крови. Это поможет определить, здорово ли сердце. Если проблем нет, то болячку стоит искать в другом.

ЗОЖ,Екатерина Миронова,
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