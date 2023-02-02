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13 минут назад

Ликопин: что это такое и чем полезен для мужчин и женщин

Чемпионат.com

Любителей зимних видов спорта это тоже касается.

Ликопин: что это такое и чем полезен для мужчин и женщин
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ликопин – это пигмент красно-оранжевого цвета, который по своей природе является предшественником бета-каротина. Именно из него потом синтезируется витамин А.

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Само вещество витамином не является и в организме человека не синтезируется, он поступает только с пищей. При этом важно, что его всасывание в желудочно-кишечном тракте улучшается после термической обработки и в присутствии жиров.

Интересно, что кетчуп – это основной источник ликопина в нашем рационе, хотя уникальный антиоксидант содержат также помидоры, гуава, красный апельсин и грейпфрут, арбуз.

В чём польза ликопина

Это мощный антиоксидант, его химическая формула обеспечивает:

Ликопин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, почки, органы зрения. Особенно важно отметить, что, в отличие от других каротиноидов, он избирательно влияет только на хрусталик, не вызывая побочных эффектов в сетчатке глаза.

Помутнение хрусталика приводит к развитию катаракты, а ликопин – это один из факторов, предотвращающих развитие катаракты и снижение зрения.

Именно красно-оранжевый пигмент растений эффективно защищает органы зрения и кожу от агрессивного УФ-излучения. Особенно это важно учитывать любителям зимних видов спорта (горные лыжи, сноуборд), а также ценителям тропического отдыха и жителям заполярья.

Но, пожалуй, самым важным является влияние ликопина на репродуктивную систему как у мужчин, так и у женщин.

Роль ликопина для мужского здоровья

Во-первых, ликопин защищает предстательную железу от возрастных и патологических изменений, не позволяет увеличиваться в размере и тормозит разрастание тканей.

Во-вторых, вещество нейтрализует свободные радикалы и не позволяет им разрушать сперматозоиды, что особенно важно при лечении бесплодия.

Поэтому мужчинам для профилактики можно просто добавить в рацион пару красных помидоров или выбрать качественный кетчуп. А можно два-три раза в неделю пить свежевыжатый сок из красных апельсинов. Эти рекомендации касаются и девушек всех возрастов.

Роль ликопина для женского здоровья

Для беременных ликопин как мощный антиоксидант снижает риск развития гипоксии у плода, снижает вероятность развития осложнений в третьем триместре беременности.

Могу смело сказать, что в основе всех современных заболеваний лежат проблемы, с которыми борется ликопин. Рак молочной железы и шейки матки, мастопатия – это заболевания, которым надо поставить заслон, снизить риск развития и не допустить роста смертности.

И уже этого достаточно для того, чтобы искренне полюбить красно-оранжевый цвет этого растительного пигмента, который был открыт почти 100 лет назад, и ввести его в свой рацион.

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