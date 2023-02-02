Ликопин: что это такое и чем полезен для мужчин и женщин

Любителей зимних видов спорта это тоже касается.
Ликопин – это пигмент красно-оранжевого цвета, который по своей природе является предшественником бета-каротина. Именно из него потом синтезируется витамин А.
Само вещество витамином не является и в организме человека не синтезируется, он поступает только с пищей. При этом важно, что его всасывание в желудочно-кишечном тракте улучшается после термической обработки и в присутствии жиров.
Интересно, что кетчуп – это основной источник ликопина в нашем рационе, хотя уникальный антиоксидант содержат также помидоры, гуава, красный апельсин и грейпфрут, арбуз.
Это мощный антиоксидант, его химическая формула обеспечивает:
Ликопин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, почки, органы зрения. Особенно важно отметить, что, в отличие от других каротиноидов, он избирательно влияет только на хрусталик, не вызывая побочных эффектов в сетчатке глаза.
Помутнение хрусталика приводит к развитию катаракты, а ликопин – это один из факторов, предотвращающих развитие катаракты и снижение зрения.
Именно красно-оранжевый пигмент растений эффективно защищает органы зрения и кожу от агрессивного УФ-излучения. Особенно это важно учитывать любителям зимних видов спорта (горные лыжи, сноуборд), а также ценителям тропического отдыха и жителям заполярья.
Но, пожалуй, самым важным является влияние ликопина на репродуктивную систему как у мужчин, так и у женщин.
Во-первых, ликопин защищает предстательную железу от возрастных и патологических изменений, не позволяет увеличиваться в размере и тормозит разрастание тканей.
Во-вторых, вещество нейтрализует свободные радикалы и не позволяет им разрушать сперматозоиды, что особенно важно при лечении бесплодия.
Поэтому мужчинам для профилактики можно просто добавить в рацион пару красных помидоров или выбрать качественный кетчуп. А можно два-три раза в неделю пить свежевыжатый сок из красных апельсинов. Эти рекомендации касаются и девушек всех возрастов.
Для беременных ликопин как мощный антиоксидант снижает риск развития гипоксии у плода, снижает вероятность развития осложнений в третьем триместре беременности.
Могу смело сказать, что в основе всех современных заболеваний лежат проблемы, с которыми борется ликопин. Рак молочной железы и шейки матки, мастопатия – это заболевания, которым надо поставить заслон, снизить риск развития и не допустить роста смертности.
И уже этого достаточно для того, чтобы искренне полюбить красно-оранжевый цвет этого растительного пигмента, который был открыт почти 100 лет назад, и ввести его в свой рацион.