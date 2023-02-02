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34 минуты назад

Офтальмолог развеял мифы о глазной гимнастике

Москва24

Глазная гимнастика не сможет избавить человека от близорукости, дальнозоркости или астигматизма, так как это невозможно со стороны оптики и доказательной медицины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-офтальмолога Артема Фокина.

Офтальмолог развеял мифы о глазной гимнастике
Фото: М24М24

По его словам, глаза могут хорошо видеть при эмметропии, когда изображение преломляется и поступает в центр сетчатки.

"При близорукости этот фокус находится перед сетчаткой, а при дальнозоркости – за сетчаткой. Четкую картинку мы видим благодаря двум основным параметрам: длине и силе преломления глаза. Гимнастика никак не может повлиять ни на одно, ни на другое", – заявил Фокин.

Подобные профилактические занятия не помогут при катаракте, глаукоме и дистрофии сетчатки. При таких заболеваниях необходимо регулярно наблюдаться у специалиста, чтобы он успел назначить операцию. Эксперт рекомендовал не заниматься самолечением и не проводить гимнастику глаз при воспалительных заболеваниях, так как усиление кровотока может стать причиной негативных последствий.

При этом в некоторых случаях занятия могут помочь, заявил Фокин. При регулярной работе за компьютером или телефоном, у человека возникает нарушение аккомодации, когда у глаз не получается сфокусироваться не предметах. Для купирования данной проблемы тренировки необходимы, считает эксперт. Помимо гимнастики для глаз, помочь может бадминтон.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина поделилась, что здоровье глаз могут поддерживать такие продукты, как болгарский перец, петрушка и фисташки. По мнению эксперта, от заболеваний и возрастных изменений глаза защищают лютеин, зеаксантин и мезозеаксантин.

ЗОЖ,Ирина Калинина,
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