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4 часа назад

Этот напиток снизит риск образования тромбов

Ferra.ruиещё 1

Тромбы одновременно могут быть вредными и полезными для организма. С одной стороны, они позволяют остановить кровотечение, с другой - могут повысить риск возникновения инсульта и инфаркта. Но есть напиток, который поможет избежать этих патологий.

Этот напиток снизит риск образования тромбов
Фото: FerraFerra

Сладкая газировка и энергетик однозначно вредят сердцу и здоровью в целом. Они также повышают риск образования тромбов. В «Журнале хирургических исследований» говорится, что в течение часа после употребления энергетического напитка у человека повышается вероятность образования тромба.

В то же время есть один напиток, который, наоборот, снижает риск образования этих сгустков крови. И этот напиток - вода.

По словам врача Марка Уайтли, из-за обезвоживания сгущается кровь и возникают тромбы. А если человек пьёт много воды, то кровь разжижается.

Согласно «Руководству по правильному питанию», нужно выпивать в день по шесть-восемь чашек либо стаканов жидкости. Однако помогает определить, нет ли обезвоживания, цвет мочи. Если она прозрачная, то в организме слишком много воды, а если тёмная, то воды не хватает.

Помимо воды, снизить вероятность образования тромбов помогают физические упражнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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