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1 час назад

Мясников развеял миф о пользе БАДов при хронической усталости

Мослента

Миф о пользе биологически активных добавках при хронической усталости развеял в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, за этим состоянием скрываются более серьезные заболевания, и их невозможно вылечить БАДами.

Мясников развеял миф о пользе БАДов при хронической усталости
Фото: МослентаМослента

«Помните о трех заболеваниях, которые проявляются хронической усталостью. 90 процентов — это депрессия. Это также первый синдром красной волчанки и боррелиоза», — заявил телеведущий.

Мясников напомнил, что БАДы — это не лекарства, а только средства профилактики заболеваний или вспомогательные вещества к основным препаратам. Кроме того, часто в таких добавках содержатся вещества, не заявленные в составе, а значит эффект от них может стать непредсказуемым.

По словам кандидата биологических наук Екатерины Барановой, если человек ведет нездоровый образ жизни, мало двигается, пьет плохую воду, то добавки в этом случае вряд ли помогут.

Специалисты предупредили, что перед покупкой БАДов необходимо сдать анализы и проконсультироваться с лечащим врачом.

ЗОЖ,Александр Мясников,Екатерина Баранова,
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