Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Тренеры назвали преимущества занятий спортом босиком

Lenta.ru

Директор фитнес-клуба Ева Пенья назвала преимущества занятий спортом босиком. Их слова приводит Verywell Fit.

Тренеры назвали преимущества занятий спортом босиком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пенья отметила, что тренировки без обуви помогают повысить устойчивость ног и тела, а также улучшают координацию. «Возвращение к своей природе, повторное изучение моделей движений и улучшение мышечного взаимодействия увеличивает активацию проприорецепторов (нервных окончаний в опроно-двигательном аппарате, реагирующих на движение мышц — прим. «Ленты.ру») и выводит координацию, стабильность и баланс на новый уровень», — рассказала она.

Пенья подчеркнула, что тренировки босиком задействуют все мышцы стопы, что не всегда возможно в обуви. Такие занятия укрепляют ноги и делают стопу более подвижной.

Тренер Дэйв Мейс добавил, что новичкам следует начать упражняться с ходьбы босиком по пять минут в день вокруг дома. «Затем постепенно вводите тренировки босиком, выполняя более короткие тренировки, разогревая ноги перед началом и постоянно думая о правильной форме и положении ног», — сказал он.

Ранее ученые Сиднейского университета доказали, что легкая физическая активность, например, подъем по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трех периодов активности в день продолжительностью в несколько минут.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители