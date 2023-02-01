Тренеры назвали преимущества занятий спортом босиком

Директор фитнес-клуба Ева Пенья назвала преимущества занятий спортом босиком. Их слова приводит Verywell Fit.

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Пенья отметила, что тренировки без обуви помогают повысить устойчивость ног и тела, а также улучшают координацию. «Возвращение к своей природе, повторное изучение моделей движений и улучшение мышечного взаимодействия увеличивает активацию проприорецепторов (нервных окончаний в опроно-двигательном аппарате, реагирующих на движение мышц — прим. «Ленты.ру») и выводит координацию, стабильность и баланс на новый уровень», — рассказала она.

Пенья подчеркнула, что тренировки босиком задействуют все мышцы стопы, что не всегда возможно в обуви. Такие занятия укрепляют ноги и делают стопу более подвижной.

Тренер Дэйв Мейс добавил, что новичкам следует начать упражняться с ходьбы босиком по пять минут в день вокруг дома. «Затем постепенно вводите тренировки босиком, выполняя более короткие тренировки, разогревая ноги перед началом и постоянно думая о правильной форме и положении ног», — сказал он.