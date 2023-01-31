Назван способ исправления осанки

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, как можно исправить осанку. По его словам, поможет физическая активность.
«Когда человек двигается, его тело невольно принимает правильное положение. Вы же не можете идти, бежать или плыть скрюченным», – отметил Мясников.
По словам доктора, когда человек занимается спортом, правильная биомеханика восстанавливается самостоятельно.
Александр Мясников подчеркнул, что неправильная осанка существенно ухудшает здоровье и самочувствие. Из-за плохой осанки у человека могут появиться хронические боли в спине, судороги в мышцах, головные боли, сбои в работе ЖКТ и другие проблемы.