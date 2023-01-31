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38 минут назад

Назван способ исправления осанки

РИА "ФедералПресс"

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, как можно исправить осанку. По его словам, поможет физическая активность.

Назван способ исправления осанки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда человек двигается, его тело невольно принимает правильное положение. Вы же не можете идти, бежать или плыть скрюченным», – отметил Мясников.

По словам доктора, когда человек занимается спортом, правильная биомеханика восстанавливается самостоятельно.

Александр Мясников подчеркнул, что неправильная осанка существенно ухудшает здоровье и самочувствие. Из-за плохой осанки у человека могут появиться хронические боли в спине, судороги в мышцах, головные боли, сбои в работе ЖКТ и другие проблемы.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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