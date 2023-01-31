Назван способ исправления осанки

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, как можно исправить осанку. По его словам, поможет физическая активность.

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«Когда человек двигается, его тело невольно принимает правильное положение. Вы же не можете идти, бежать или плыть скрюченным», – отметил Мясников.

По словам доктора, когда человек занимается спортом, правильная биомеханика восстанавливается самостоятельно.