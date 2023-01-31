Нарколог Шуров: безопасной дозы водки не существует

"Но мы не можем говорить о классическом безопасном приеме, потому что это всегда русская рулетка. У кого-то будет зависимость. У кого-то не будет. Ни один человек, который начал выпивать, не планировал стать алкоголиком, поэтому, когда вы принимаете психоактивное вещество, вы всегда рискуете, что будет зависимость", — отметил врач.