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1 час назад

Нарколог Шуров: безопасной дозы водки не существует

Газета.Ruиещё 6

31 января отмечается неофициальный праздник русской водки. Врач-нарколог Василий Шуров рассказал в беседе с Life о безопасной дозе данного напитка.

Нарколог Шуров: безопасной дозы водки не существует
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что токсическим порогом алкоголя считается объем в 45 миллилитров ежедневно. Однако, по его словам, это лишь формальность, и никакого безопасного количества спиртного не существует.

"Но мы не можем говорить о классическом безопасном приеме, потому что это всегда русская рулетка. У кого-то будет зависимость. У кого-то не будет. Ни один человек, который начал выпивать, не планировал стать алкоголиком, поэтому, когда вы принимаете психоактивное вещество, вы всегда рискуете, что будет зависимость", — отметил врач.

Также он развеял миф о том, что водка менее вредна, чем любое другое спиртное. Специалист подчеркнул, что водочный алкоголизм развивается быстрее, чем, к примеру, пивной. Кроме того, по его словам, при злоупотреблении водкой гораздо выше риск смерти от интоксикации.

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