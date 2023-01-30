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22 минуты назад

Что делать при головокружении

RT на русском

Врач-реабилитолог клиники «Софиатрия» Альберт Едзиев назвал головокружение неврологическим симптомом, связанным с сосудистой реакцией организма на те или иные события.

«Не стоит забывать, что это состояние бывает и при приёме лекарств, и при анемии, и при более серьёзных заболеваниях — инсультах, инфарктах и так далее. Также головокружение может быть связано и с проблемами в вестибулярном аппарате», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, при внезапном ухудшении состояния прежде всего нужно обеспечить приток свежего воздуха, присесть и попытаться сосредоточиться на каком-либо предмете.

Как отметил Едзиев, если головокружение длится больше пяти минут, то лучше вызвать скорую помощь.

ЗОЖ,
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