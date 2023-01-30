Что делать при головокружении

«Не стоит забывать, что это состояние бывает и при приёме лекарств, и при анемии, и при более серьёзных заболеваниях — инсультах, инфарктах и так далее. Также головокружение может быть связано и с проблемами в вестибулярном аппарате», — сказал он в беседе с Life.ru.