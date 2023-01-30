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25 минут назад

Как помочь человеку, который сильно поперхнулся

СОВА

Как помочь человеку, если тот поперхнулся и задыхается? Журналист sovainfо.ru узнал у самарского врача-реаниматолога Александра Леонтьева, что можно предпринять в такой ситуации.

Как помочь человеку, который сильно поперхнулся
Фото: СОВАСОВА

Стучать человеку по спине, когда он чем-то подавился – правильно, но это лишь один из приемов и первый шаг помощи.

Когда человек поперхнулся, происходит обструкция дыхательных путей. То есть инородный предмет встаёт поперёк, вызывая закупорку, отмечает доктор. В зависимости от того, какая обструкция дыхательных путей произошла, будет несколько вариантов развития событий и несколько вариантов оказания помощи.

- Если у человека частичная закупорка дыхательных путей и он стоит, кашляет, он как-то пытается сам дышать, откашляться, обращаем внимание на цвет его кожных покровов. Если они до сих пор розового цвета, то это хороший признак. Нужно подойти, поддержать человека, чтобы он продолжал дальше кашлять, дышать пытался, откашливаться. Если у него это не получается, то мы начинаем его похлопывать по спине, - рассказал медик.

Нужно слегка наклонить человека вперёд и обязательно сказать заранее, что вы будете ему помогать, установить контакт.

- И отрывистыми движениями пять раз сделать похлопывания, строго между лопаток, положение ладони строго вертикально. Если это не помогает, то мы можем перейти к приёму Геймлиха - с помощью давления на брюшную полость помочь человеку освободиться от обструкции. Мы слегка наклоняем человека вперёд, встаём позади него, ноги у нас должны стоять одна спереди, одна сзади, для нашей устойчивости. И в случае если у человека из-за обструкции дыхательных путей произойдёт гипоксия и он потеряет сознание, мы сможем его поймать, - пояснил врач.

К здоровью следует относиться внимательно не только в тот момент, когда стало плохо.

ЗОЖ,Александр Леонтьев,
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