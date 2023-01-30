Как помочь человеку, который сильно поперхнулся

- Если у человека частичная закупорка дыхательных путей и он стоит, кашляет, он как-то пытается сам дышать, откашляться, обращаем внимание на цвет его кожных покровов. Если они до сих пор розового цвета, то это хороший признак. Нужно подойти, поддержать человека, чтобы он продолжал дальше кашлять, дышать пытался, откашливаться. Если у него это не получается, то мы начинаем его похлопывать по спине, - рассказал медик.