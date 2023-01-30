Зачем чистить зубы два раза в день

Проблемы с зубами многих пугают не столько в аспекте здоровья и эстетики, сколько в финансовом плане. Чтобы не оставить зарплату в стоматологии, нужно соблюдать правила гигиены полости рта. Чем чревато пренебрежение ирригатором и зубной нитью, рассказали в эфире подкаста «Лайфхак».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день не менее двух минут. Тем, кто носит брекеты и другие несъёмные конструкции, обращаться к зубной щётке нужно чаще. Врачи не советуют пренебрегать ирригатором, ополаскивателем и зубной нитью.

Если не чистить зубы, на их поверхности образуется налёт — липкая плёнка из углеводов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности — кислот, которые разрушают эмаль. Чаще всего это приводит к кариесу, но могут быть и другие последствия.

Что будет, если не уделять гигиене ротовой полости должного внимания?

1. Кариес

Чем больше налёта, тем больше разрушается эмаль. Бактериям ничего не стоит поразить самые уязвимые части зуба и оставить дырки.

2. Проблемы с дёснами

Воспаление дёсен проходит в несколько стадий. Сначала ткани набухают и кровоточат — это первая стадия, гингивит. Дальше происходит пародонтит и периодонтит — связочный аппарат, который удерживает зуб на месте, воспаляется. Зубы расшатываются, область вокруг заполняется гноем, появляется неприятный запах изо рта. Воспаление сопровождается болевыми ощущениями во время пережёвывания пищи.

«У людей с хроническим воспалением дёсен выше риск развития сердечных заболеваний, инсульта, деменции и других серьёзных проблем», — говорит ведущий подкаста.

3. Выпадение зубов

Запущенные воспаления дёсен приводят к выпадению зубов. Потери можно восполнить имплантами или протезами, но кости челюсти продолжат истончаться и проблемы с жеванием никуда не денутся.

4. Зубной камень

Если чистить зубы не так часто, как нужно, налёт превратится в зубной камень. Это комфортная среда для бактерий, они размножатся и начнут атаковать в дёсны, вызывая инфекции.

5. Запах изо рта и неприятный привкус