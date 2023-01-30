3 типа продуктов, которые вызывают мигрень

Причины хронической головной боли могут быть очень разными: от изменений в погоде до недосыпа и переедания. Один из неочевидных факторов — продукты, многие из которых мы едим каждый день. "Рамблер" вместе с врачом общей практики, кардиологом Денисом Прокофьевым рассказывает, что из привычного рациона может вызывать мигрень и почему именно эти продукты влияют на организм человека таким образом.
Факторы, вызывающие мигрень, тесно связаны между собой, напоминает эксперт. Например, хроническая головная боль может возникать, когда повышается давление. А на давление, в свою очередь, влияют продукты, которые содержат определенные вещества.
Мигрень может вызвать любой вид алкоголя, однако особенно разные эксперты выделяют красное вино, шампанское и пиво.
Такое действие связано с тем, что алкоголь способен сужать сосуды головного мозга, а также вызывать кислородное голодание. Как следствие, тоже повышается давление, может возникать мигрень и кружиться голова.