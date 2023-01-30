3 типа продуктов, которые вызывают мигрень

Причины хронической головной боли могут быть очень разными: от изменений в погоде до недосыпа и переедания. Один из неочевидных факторов — продукты, многие из которых мы едим каждый день. "Рамблер" вместе с врачом общей практики, кардиологом Денисом Прокофьевым рассказывает, что из привычного рациона может вызывать мигрень и почему именно эти продукты влияют на организм человека таким образом.