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27 минут назад

3 типа продуктов, которые вызывают мигрень

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Причины хронической головной боли могут быть очень разными: от изменений в погоде до недосыпа и переедания. Один из неочевидных факторов — продукты, многие из которых мы едим каждый день. "Рамблер" вместе с врачом общей практики, кардиологом Денисом Прокофьевым рассказывает, что из привычного рациона может вызывать мигрень и почему именно эти продукты влияют на организм человека таким образом.

3 типа продуктов, которые вызывают мигрень
Фото: PxherePxhere

Факторы, вызывающие мигрень, тесно связаны между собой, напоминает эксперт. Например, хроническая головная боль может возникать, когда повышается давление. А на давление, в свою очередь, влияют продукты, которые содержат определенные вещества.

Кофеин

  • Шоколад
  • Кофе и кофейные напитки
  • Зеленый чай

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Соль

  • Субпродукты
  • Колбасы и сосиски
  • Сыры
  • Икра рыб
  • Маринованные огурцы и помидоры
  • Соленые орехи, например арахис
Соль может быть не в чистом виде. Речь идет о продуктах, в составе которых много соли, это также провоцирующий фактор для возникновения головной боли, — уточняет эксперт.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Алкоголь

Мигрень может вызвать любой вид алкоголя, однако особенно разные эксперты выделяют красное вино, шампанское и пиво.

Такое действие связано с тем, что алкоголь способен сужать сосуды головного мозга, а также вызывать кислородное голодание. Как следствие, тоже повышается давление, может возникать мигрень и кружиться голова.

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