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53 минуты назад

7 распространенных привычек, вызывающих рак

Super.ru

По статистике, лишь 7–10% людей предрасположены к онкологии из-за наследственности. Нет онкобольных родственников? Расслабляться рано: риск недуга повышают даже безобидные на первый взгляд привычки. Не говоря уже о курении и пристрастии к алкоголю...

7 распространенных привычек, вызывающих рак
Фото: Super.ruSuper.ru

Любовь к колбасам

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Всемирная организация здравоохранения внесла изделия из переработанного мяса в список канцерогенов первой категории, а значит, продуктов, которые заметно повышают риск развития онкологических заболеваний. По данным ведомства, употребление всего 50 грамм колбасной продукции в день повышает риск развития рака кишечника на 18%.

Хроническое одиночество

Исследования показали, что организм одиноких людей иначе реагирует на стресс, запуская воспалительные процессы. Согласно данным, опубликованным в журнале Antioxidants and Redox Signaling, они «могут представлять собой ключевой механизм в развитии таких хронических заболеваний, как атеросклероз, рак и нейродегенерация». Кроме того, финские исследователи установили связь между чувством одиночества и вероятностью рака у мужчин среднего возраста.

Неполноценный сон

Согласно исследованиям, недостаток сна может повысить риск возникновения рака и болезней сердца. К счастью, лишь косвенно. Напоминаем: необязательно спать стандартные восемь часов в сутки, если вам достаточно семи. Но и за четыре часа полноценно выспаться невозможно. Здоровье не обманешь!

Регулярный пляжный отдых

Дело не столько в пляжах, сколько в солнце. Когда альтернативы пляжу нет, отдыхающим ничего не остается, кроме как днями лежать и загорать. Не секрет, что ультрафиолетовое излучение провоцирует рак кожи. Попыткой накопить витамин D оправдать нахождение под палящими лучами не выйдет: организму достаточно того, что попадает на кисти и лицо во время прогулок. Защитить кожу поможет солнцезащитный крем — как минимум SPF 30. Обязательно прячьтесь в тень в обеденные часы: вечернее мягкое солнце принесет столько же удовольствия, а вреда меньше в разы! Кстати, солярии, вопреки популярному мифу, отнюдь не безопаснее солнца.

Просмотр телевизора

Конечно, смотреть любимые сериалы можно и в спортзале, но все мы прекрасно понимаем: лучший друг телевизора — диван! Одна передача сменяет другую, после сериала начинается фильм, так мы и не замечаем, как вечера и выходные пролетают в положении лежа. Исследование 2019 года показало, что люди, которые проводят более двух часов в день сидя у телевизора, имеют на 70% выше риск развития рака кишечника в молодом возрасте. Нет сил заниматься спортом — ходите! Регулярные прогулки точно не навредят, да вы и сами не заметите, как самочувствие поменяется в лучшую сторону.

Переедание

Постоянное переедание неминуемо приводит к набору лишнего веса. А ожирение, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения сразу 13 видов онкологии, включая рак желудка, поджелудочной и молочной желез, рак матки, толстой и прямой кишки. Так что в контексте рисков переедание едва ли лучше курения, особенно если рацион нездоровый.

Бесконтрольный прием БАДов

По таблетке для каждого органа, мультивитамины, микроэлементы, концентраты суперфудов... и тело незаметно превращается в химическую лабораторию по исследованию совместимости сомнительных препаратов, которые лекарством не называют даже их производители. По данным специалистов из США, где любовь к добавкам зашкаливает, прием бета-каротина увеличивает риск развития рака легких у курильщиков, а так же риск смерти от заболеваний сердца и инсульта. Что уж говорить о случайных комбинациях БАДов, данных о которых нет.

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