Диетолог Макиша перечислила четыре природных антибиотика. Некоторые уже при первых симптомах простуды или отравления в обход врачей начинают пить антибиотики. Хотя медики наперебой советуют не принимать такие препараты бесконтрольно. Чтобы не оставаться один на один с микробами, можно воспользоваться природными антибиотиками. Благо они есть в каждом овощном отделе, отметила врач-диетолог Марина Макиша.

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Лук и чеснок

В составе этих овощей есть аллицин и фитонциды, которые обладают противобактериальным и противовирусным действием. Причём есть их необязательно, достаточно просто порубить и вдыхать запах. Даже в таком виде в сезон простуд они дадут некоторый бактерицидный эффект. Тем более стоит присмотреться к ним при заболеваниях дыхательных путей или пищеварительной системы.

Хрен

Его в лечебных целях использовали ещё наши прадеды. Он помогает при лечении простуд и инфекций дыхательных путей. Всё благодаря лизоциму и оливковому эфирному маслу в составе. Они оказывают противобактериальное действие. Так же, как и лук с чесноком, его необязательно есть, можно просто подышать им.

Имбирь

Имбирь не случайно подают к суши, в которых есть сырая рыба. Он содержит полезные вещества — терпены, которые помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также воспалительных и инфекционных заболеваниях. К примеру, они эффективны против бактерий, вызывающих кишечное отравление, — сальмонеллы и листерии, пояснила врач «Лайфу».