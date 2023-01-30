Врач назвал причины постоянной сонливости днем

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков назвал в беседе с RT возможные причины постоянной сонливости в дневное время. По его словам, по норме человек должен спать ночью в течение семи — девяти часов, а сонливости днем быть не должно.

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Если же человек ночью спит достаточное количество времени, но испытывает сонливость на протяжении дня, это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, утверждает доктор.

— К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы — состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг), — рассказал главный врач "Инвитро-Москва".

Также, по его словам, ощущение сонливости могут дать прием крепкого кофе, чая, алкоголя и энергетиков, поскольку это приводит к кратковременному возбуждению нервной системы, сменяющемуся периодами ее сниженной активности.

На состояние человека могут повлиять гиповитаминозы В, Д, С, железодефицитные состояния. К сонливости днем могут приводить психические заболевания: тревожное, биполярное расстройство, депрессия. Желание спать днем вызывают гипотиреоз, андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологические заболевания, фибромиалгия, системная красная волчанка, синдром Шегрена, рассеянный склероз, а еще различные инфекции, наиболее частыми из которых являются респираторные вирусные заболевания.