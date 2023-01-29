Как одна привычка помогает снять стресс и улучшить здоровье сердца

Исследователи из Ирландии заявили, что люди своим поведением могут снизить негативные последствия стресса.
Авторы утверждают, что простая благодарность предлагает «уникальный эффект буферизации стресса». Они добавляют, что привычка чаще быть благодарным может даже способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья.
Исследование охватило в общей сложности 68 студентов в возрасте от 18 до 57 лет. Полученные результаты показывают, что состояние благодарности предсказывает более низкую реакцию систолического артериального давления на протяжении всего периода стресс-тестирования.