Как одна привычка помогает снять стресс и улучшить здоровье сердца

Исследователи из Ирландии заявили, что люди своим поведением могут снизить негативные последствия стресса.

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Авторы утверждают, что простая благодарность предлагает «уникальный эффект буферизации стресса». Они добавляют, что привычка чаще быть благодарным может даже способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья.