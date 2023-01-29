Врач предупредила об опасности бактерии хеликобактер пилори для желудка

Врач Тюляева предупредила об опасности бактерии хеликобактер пилори для желудка. В человеческом организме полно различных бактерий. И в ограниченном количестве они для него полезны — участвуют в построении здоровой физиологии. Однако есть по-настоящему опасные. Среди них хеликобактер пилори, которая заселяет нижнюю часть желудка, двенадцатиперстную кишку и становится возбудителем заболеваний ЖКТ. Она может даже рак спровоцировать, предупредила врач Елена Тюляева.

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По словам специалиста, нахождение бактерии хеликобактер пилори в человеческом организме чревато повреждением слизистой с последующим обострением гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. К тому же в некоторых случаях эта бактерия увеличивает риски развития онкологических заболеваний.

Устраняется инфекция с помощью эрадикационной терапии — курсового приёма нескольких лекарственных препаратов.

По мнению врача, это основа лечения многих заболеваний ЖКТ. Более того, это ещё и главный метод профилактики рака желудка — его эффективность доказана.